İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman portresini mart ayında satın alan kişinin İBB'ye bağışladığını açıkladı. Peki, Kanuni Sultan Süleyman portresi kaça satıldı?

İBB Kanuni Sultan Süleyman portresini kaça satın aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

31 Mart 2021’de İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı. Tabloyu alan kişi veya kurumun ismi açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödedi.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi tarafından 25 Haziran günü açık arttırmaya çıkarılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla portre, 7 milyon 923 bin liraya satın alınmıştı.