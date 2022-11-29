İBB, savcı-polis katili geziciliği böyle aklıyor

CHP adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, İyi Parti ve HDP’nin oyları ile seçilen Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Dergisi, cezaevindeki gezicileri konuşturarak, gezi isyanını aklayıp-paklamayı sürdürüyor..

Bir savcının görevi başında şehid edilmesi, bir komiserin köprüden atılarak şehid edilmesi ve bir polisin de panzer içinde iken taşlandığı sırada kalp krizi geçirerek şehid olması ile hafızalara kazınan gezi isyanında, 10 kadar gezici de olaylar sırasında yaralanıp ölmüştü.

Camilerin ayakkabılarla kirletildiği, milyonlarca liralık kamu zararına yol açıldığı gezi isyanında, onlarca belediye otobüsü, itfaiye aracı, polis aracı, ambulans kullanılmaz hale getirilmişti.

İETT'NİN OTOBÜSLERİ KULLANILMAZ HALE GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan İETT'nin onlarca otobüsü kullanılamaz hale getirildiği gezi isyanını, öve öve bitiremiyor, bir de belediyenin parası ile bastırdığı dergide bunu özel konu olarak seçerek, kendi iştiraki olan İETT'ye de ihanet ediyor.



İBB kuruluşu İstanbul Planlama Ajansı’nın çıkarttığı dergide, gezi isyanı sebebi ile cezaevinde olan Tayfun Kahraman’ın “GEZİ DİRENİŞİ, DEMOKRATİKLEŞME VE KATILIMCI PLANLAMA” başlıklı geziyi bir sivil hareket gibi gösteren yazısı yayınlanırken, yine geziyi öven cezaevindeki Mücella Yapıcı’nın da “KENT HAKKINI VEYA EKOLOJİK KRİZİN ETKİLERİNİ ODAĞINA ALAN HAREKETLERİN GEZİ’YE VE GEZİ’NİN BU HAREKETLERE ETKİSİ” başlıklı yazısı yayınlandı.

Diğer tutuklu Can Atalay’ın ise; polis araçlarının, belediye otobüslerinin yakıldığı olayları hak gibi gösteren “GEZİ ÖNCESİ VE SONRASI KENT VE KIR SAKİNLERİNİN GÜNDEMİNDEKİ HAK MÜCADELELERİ” başlıklı yazısı dergide yer aldı..

İstanbul Savcısı Selim Kiraz, gezi olalarından 2 yıl sonra, gezicilerin içinde yer alan DHKPC’li teröristler tarafından görevi başında şehid edilmişti..

Yine gezi isyanı sırasında Adana’da bir komiser köprüden atılarak şehid edilmiş, Tunceli’de ise, gezi isyanını bastırmak isteyen panzer içindeki bir polis, araca atılan taşlardan strese girerek kalp krizi geçirmiş ve şehid olmuştu.

Gezi isyanının bu yönlerinin hiçbirisin masaya yatırmayan CHP’li İBB’nin çıkarttığı dergide, gezi isyanı barışçıl bir eylem gibli gösterilmeye çalışıldı.