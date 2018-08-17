İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Omuz omuza vererek hizmetlere devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla Belediyesi’nin desteğiyle hayırseverler tarafından yapılan Hacı Zarife Örs Camii’nin açılışına katıldı.

Cuma namazı çıkışı, bin 200 kişilik caminin açılışını gerçekleştiren Başkan Uysal, “Camiler bizleri millet olarak devlet olarak ayakta tutan simgelerdir. İnşallah bu simgeler ayakta olduğu müddetçe devlet olarak millet olarak hep ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bu manada camileri yapmaya vesile olan, emek çeken herkes çok önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oluyor. Devletimizin milletimizin ebedi varlığını sürdürme adına katkıda bulunuyor. İnşallah bu cami mahallemiz, ilçemiz, İstanbullumuz adına milletimiz devletimiz adına hayırlı olur” diye konuştu.

“CAMİLERİMİZ BİRLİĞİMİZİN BERABERLİĞİMİZİN SEMBOLÜ”

Başkan Uysal, her hafta Cuma Namazı’nı ayrı bir ilçede kıldıklarını böylece ilçeleri de ziyaret etmiş olduklarını ifade ederek, “Bu Cuma namazımızı Tuzla’da kılalım dedik. İlçe belediye başkanımız cami açılışları olduğunu söyledi. Aslında biz Cuma namazı kılmaya geldik, cami açılışı nasip oldu. Buralar ibadet yapma adına buluşma adına bir merkez. Camilerimiz birliğimizin beraberliğimizin sembolü. Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Ekonomi ile ülkemizi sıkıştırmak istedikleri, ülkemizin başına bin bir türlü bela getirmek istedikleri bu dönemlerde camilerimiz bizim birliğimizin beraberliğimizin her zaman sembolü olacak. Bu mücadelede bize güç verecek. Bu mücadeleyi kazanmamızda vesile olacak” dedi.

“TÜM İLÇELERDEKİ EKSİKLERİ TESPİT EDEREK ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ”

Tüm ilçelerdeki eksikleri tespit ederek üzerinde çalıştıklarını kaydeden Uysal, “ilçelerimizde ne eksik varsa, ilçe belediyesi olarak büyükşehir belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Şu anda burada İBB’nin yaptığı bir Pendik-Tuzla metro inşaatımız devam etmekte. Bakanlığımızın yaptığı eski banliyö hattı dediğimiz hattımız devam etmekte. Yani iki tane metro adına çalışmamız var. İki tane de planlanan metro hattı var. Biz ilçe belediyemiz ve büyükşehir olarak var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE KISA DÖNEMDE BÜYÜK İŞLER YAPILDI”

“Türkiye’de kısa dönemde büyük işler yapıldı. Hepimiz bunun farkındayız. Biz farkındayız ancak bunu başkaları da fark etti bize iş yaptırmak istemiyorlar” diyen Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Dövizi silah gibi kullandıkları zaman metromuz eski hızla yapılabilecek mi? Baktığımız zaman bunların çok masum şeyler olmadığını görüyoruz. İnşallah hep beraber bunu fark ederek çalışacağız. Omuz omuza birlik içerisinde daha fazla gayret ederek bugünleri aşacağız. Hizmetimize hep beraber devam edeceğiz. İnşallah ülke olarak da bu zorluklardan çıkacağız. Önümüzde kurban bayramı var. Bayramlar, birlik beraberlik içerisinde geçirdiğimiz, kırgınlıkların ortadan kalktığı, samimiyetlerin, dostluğun, sevginin arttığı günlerdir. Kurban bayramı milletimiz adına, birliğimizin beraberliğimizin artmasına vesile olacak inşallah.”

Cami açılışında devlet ve milletin el ele olduğunu kaydeden Uysal, “Belediyemiz, kaymakamımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, iş adamlarımız, derneğimiz burada. Devlet millet el ele diyoruz ya işte somut örneği burada. Başta Örs ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada anneleri Zarife hanım için bir hayır işlediler. İnşallah bu ilelebet açık kalacak bir sadaka. Mühendisten işçisine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.