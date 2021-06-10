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Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Erdoğan bana sempati ve hayranlık duyuyor
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Erdoğan bana sempati ve hayranlık duyuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bir sempati ve hayranlık duyduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:56:00 - 2021-06-10 17:12:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine içten içe bir sempati duyduğunu söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin yenilendiği açılışta konuştu.

'Erdoğan bana sempati duyuyor'

İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini takip ettiği iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarını sürdüren İmamoğlu, "Bana içten içe sempati duyduğunun farkındayım." dedi.

İmamoğlu iddiasını ileri götürdü

Erdoğan'ın kendisine hayranlık duyduğunu da öne süren İBB Başkanı, "Hatta bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor. Biraz da sanki imreniyor gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım." ifadelerini kullandı.

 

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