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İBB Başkan Adayı Yıldırım’dan Avcılar’da imar sorunun çözüleceğinin müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar’da imar sorunun çözüleceğinin müjdesini verdi.

19 Mart 2019 Salı 17:10
İBB Başkan Adayı Yıldırım’dan Avcılar’da imar sorunun çözüleceğinin müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar’da imar sorunun çözüleceğinin müjdesini verdi. Yıldırım ayrıca, Yeşilkent Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede dev yatırımların olacağını da söyledi.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, gün boyu AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte Avcılar’da seçim çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak Marmara Caddesi’nde vatandaşları selamlayan Yıldırım ve Ulusoy, Demokratik Sol Parti (DSP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partili vatandaşların ayrı ayrı kurduğu stantlara da uğrayarak selam verdi. Yıldırım ve Ulusoy daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Avcılar İlçe binasına giderek MHP Avcılar İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun ile görüştü. Vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılanan ikilinin Avcılar’daki son adresi Yeşilkent Mahallesi oldu.


Yeşilkent Mahallesi’nde yoğun katılım ile bir miting gerçekleştirildi. Miting’de Ulusoy ve Yıldırım Avcılar halkı için imar sorunu başta olmak üzere birçok konuda müjde verdi. İBB Belediye Başkan Adayı Yıldırım, mitingde seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmasında Yeşilkent Mahallesi sakinleri ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ben gelmeden sizin sesiniz geldi. Soruyorum şimdi sizlere 20 yıldır sizin imar sorununuz var bu belediye çözdü mü, kim çözer, Binali Yıldırım çözer” dedi ve ekledi, “ Şu yanımdaki okulda 80 tane yavrumuz bir arada okuyor bu size layık mı? O halde ne lazım? daha fazla okul lazım, 7 tane daha okul yapıyoruz bu bölgeye hayırlı uğurlu olsun. Buranın hastane ihtiyacı var mı bir hastane yakışır mı hayırlı uğurlu olsun. Burada İstanbul’un her tarafında Millet Bahçesi yapıp, Yeşilkent unutulur mu? Sizlere 8 dönüm arazi üzerinde Firüzköy ile beraber çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Yeşilkent’e bir kültür merkezi yakışır. Gençlerimiz kadınlarımız yaşlılarımız orada gidip vakit geçirsinler hayatın güzelliklerini görsünler. Şimdi bütün bunlar nasıl olacak, 11 gün sonra Dr. İbrahim Ulusoy’u başkan yapıyor muyuz? İbrahim Ulusoy ile Avcılar’da, Yeşilkent’te, Tahtakale’de, Deniz Köşkler’de ve Avcılar’ın bütün mahallerinde gönül belediyeciliğine Bismillah diyoruz” diye konuştu.


Yıldırım, konuşmasın devamında, yine Yeşilkent Mahallesi’ne bağımlılıkla mücadele merkezi ve polis merkezi kurulacağını da söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:10
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