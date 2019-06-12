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İBB adayından flaş çıkış: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu bir koalisyon

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, 23 Haziran seçimlerine yönelik flaş bir açıklama yaptı. Yücel, "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu aslında bir koalisyon" dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
İBB adayından flaş çıkış: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu bir koalisyon

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu aslında bir koalisyon." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yücel, "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu aslında bir koalisyon." dedi.

"Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu aslında bir koalisyon"

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'in konuya dair sözleri şu şekilde:

23 Haziran'da oylarımız artacak. Her iki adayın da ortaklaştığı noktalar gözönüne gelmeye başladı. Sayın Ekrem İmamoğlu Washington Post ve Alman gazetesinde bir yazı yazdı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu aslında bir koalisyon. Diğer tarafta AK Parti'nin büyük hataları var. O yüzden Vatan Partisi'nin son 1-1,5 ayda işaret ettiği konular gözönüne gelmeye başladı. Belediyecilik anlayışında Vatan Partisi iki partiden tamamen farklılaşıyor. Bir vaat enflasyonu yaşanıyor. Ciddi kesimin ilgisi Vatan Partisi'nde. Türkiye'nin direncini arttırabilecek kadar oy alabilmek hedefimiz. 2014'ten sonra girilen süreçte Türkiye hükümetini arıyor. AK Parti yönetemediği için MHP'ye sarıldı. Türkiye'nin ekonomik ve güvenlik sorunları o kadar ağır ki. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarihinin en önemli tatbikatını yaptı. İçişleri Bakanı çok açıklıkla 'ABD'yle savaş halindeyiz' dedi. Biz milli hükümet tabirini kullanıyoruz. Türkiye eğer tarihinin en büyük sorunlarıyla karşı karşıyaysa, o zaman milletin bütün gücünü seferber edebilecek bu tehditlere cevap verebiliriz. Bu seçimlerde Vatan Partisi'nin seçimlere girme sebebi arkada bıraktığımız 35 yıllık öngörülerimizdir.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. Ekrem İmamoğlu

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