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İAÜ Voleybol Kadın Takımı Avrupa’da ikinci oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlendiği şampiyonada 2.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12
İAÜ Voleybol Kadın Takımı Avrupa’da ikinci oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlendiği şampiyonada 2. oldu.


Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’nın Bologna takımı ile karşı karşıya gelen İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın takımı ilk sette kurduğu üstünlüğü sonraki setlerde rakibine kaptırarak turnuvayı ikinci olarak bitirdi. İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “EUSA şampiyonalarında ikinci dereceyi Türkiye’ye taşıyor olmamızın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Türkiye’yi teniste ve voleybolda 2 kez podyuma taşımak büyük gurur. Kızlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.



“Önümüzdeki sene birinci olmak istiyoruz"


İAÜ Voleybol Kadın Takımı antrenörü Zafer Atay, yaptığı açıklamada, "Bu ekip ile altı yıldır beraber bugünler için çalıştık. Bundan evvel de final turları oynamıştık. Bu yılı ikinci kapattık. İnşallah önümüzdeki sezonlardan birinde final oynayıp birinciliği elde etmek istiyoruz. Ama bu da üniversitemiz ve bizim için güzel bir neticedir" dedi.


Takım kaptanı Müge Örencik ise, "Turnuva dönemi çok yoğun geçti. Hemen hemen tüm ülkelerle oynadık. Rakibimiz İtalya oldu. İlk maçta onları yenmiştik. İkinci maça onlar daha çalışmış halde geldiler ve maalesef biz de şampiyonluk isterdik. Ama Avrupa ikinciliği ile geri döndük. Umarım bu derece ile üniversitemizi gururlandırmışızdır" ifadelerini kullandı.



İAÜ kadınlarının ikinci başarısı


Merve Çepni, Elif Merve Kapıkıran, Yasemin Özel, Müge Örencik, Melisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, Buket Yılmaz, Sıla Çalışkan, Melike Nezihe Çadır, Gökçe Çiçek Aksoylu ve MarijetaRunjic’ten oluşan İAÜ Voleybol Kadın Takımı, yarı finalde Almanya’nın Munster Üniversitesi takımını 3-0 yenerek finale çıktı. Finalde İtalya’nın Bologna Üniversitesi ile karşılaşan filenin sultanları üstün başladığı maçı 3-1 kaybederek Avrupa’nın en iyi ikinci takımı oldu. İAÜ Tenis Kadın Takımı da geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu derece de İAÜ’lü kadın sporcuların Avrupa’daki ikinci büyük başarısı oldu.



"Sultanlarımız daha çok başarılar kazanacak"


İAÜ Voleybol Kadın Takımı antrenörü Zafer Atay, “Verdiğimiz tüm emekler bu turnuvada bize geri döndü. Sultanlarımız daha çok başarılar kazanacaklar. Onlara inanıyorum” sözleriyle Avrupa ikinciliğini değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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