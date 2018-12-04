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IAAF, Rusya'nın cezasının devamına karar verdi

- Rus atletler, sistematik doping nedeniyle 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan sonra 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da ülkelerini temsil edemeyecek

04 Aralık 2018 Salı 17:37
IAAF, Rusya'nın cezasının devamına karar verdi


ANKARA (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015 yılında üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) cezasının süreceğini açıkladı.

IAAF'den yapılan açıklamaya göre, Monaco'nun Monte Carlo kentinde gerçekleştirilen konsey toplantısında, Rusya'nın üyeliğe yeniden kabulü için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını takip eden çalışma grubunun raporu okundu.

Raporda, Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın veri tabanındaki numune ve kayıtlar Atletizmde Dürüstlük Birimine (AIU) verilinceye kadar ARAF'ın cezasının devam edeceği belirtildi. IAAF böylece ARAF'ın itirazını 9. kez reddetti.

Bu kararla Rus atletler, 1-3 Mart 2019 tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Rusya bayrağı altında mücadele edemeyecek. IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği atletler ise organizasyonlarda "tarafsız sporcu" olarak yer alabilecek.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası IAAF, 2015'in kasım ayında ARAF'ın üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti.

WADA da Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) da faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını açıklamıştı.

Yaşananların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları, Londra'daki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları ve Berlin'deki 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.

WADA, faaliyetleri yaklaşık üç yıldır askıya alınan RUSADA'nın cezasını, eylül ayında kaldırmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:37
  1. Atletizm
  2. doping
  3. IAAF
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