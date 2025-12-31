  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar: F-35, CAATSA, SDG...

Alçaklara nefes aldırmadı! MİT’in demir yumruk galerisi

HAVELSAN’dan bir ilk daha HÜRJET ve KAAN'a sınır yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

112 Acil'e gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Beni acil Elon Musk ile görüştürün, Mars'a gitmek istiyorum!

Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz: İşte Hasan Karakaya'nın yüreğini parçalayan olay! 'Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!'

Rolls-Royce’un Türk CEO’sunun kazancı dünyanın gündeminde
Gıda İyi turşu nasıl yapılır? Sırrı limon mu sirke mi?
Gıda

İyi turşu nasıl yapılır? Sırrı limon mu sirke mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İyi turşu nasıl yapılır? Sırrı limon mu sirke mi?

Lezzetli ve uzun ömürlü turşu yapmanın püf noktaları, kullanılan ana asit kaynağı olan limon ve sirke arasındaki tercihe ve salamura suyunun doğru hazırlanmasına bağlıdır.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu, sadece sebzeleri korumanın değil, aynı zamanda onlara eşsiz bir lezzet katmanın da en eski yöntemlerinden biridir. Ancak evde turşu kurmaya niyetlenen herkesin aklındaki en büyük soru işareti şudur: "İyi turşu nasıl yapılır, sırrı limon mu sirke mi?" Bu tartışma, aslında hangi tür asitliğin ve fermantasyon süresinin tercih edildiğiyle yakından ilgilidir. Geleneksel yöntemler çoğunlukla sirkeyi işaret etse de, limonun sağladığı yumuşak tat ve aromatik katkı nedeniyle son yıllarda limonlu tarifler de popülerlik kazanmıştır.

Sirke ve Limonun Turşudaki Rolleri Nelerdir?

Turşu yapımında kullanılan asit, sebzelerin bozulmasını engelleyen temel koruyucudur. Sirke (asetik asit), daha keskin bir tat ve hızlı bir koruma sağlar; bu nedenle turşunun kısa sürede tüketime hazır olmasını isteyenler için idealdir. Sirke, fermantasyon sürecini hızlandırarak turşunun kıtır kalmasına yardımcı olabilir. Limon suyu ise (sitrik asit) daha hafif ve meyvemsi bir asitlik sunar. Limonla kurulan turşularda fermantasyon süreci daha yavaş işler, ancak bu durum sebzelerin doğal lezzetlerinin daha çok ön plana çıkmasını sağlar. Bazı ustalar ise her iki asidi de dengeli kullanarak hem lezzeti hem de dayanıklılığı artırmayı tercih eder.

Çubuk Turşusu Yapım Sırları ve Püf Noktaları

Ankara’nın Çubuk ilçesinde üretilen ve ünü ülke sınırlarını aşan Çubuk turşusu, iyi turşu nasıl yapılır sorusunun cevabını somut bir şekilde vermektedir. Çubuk turşusunun sırrı, sadece kullanılan sebzelerin kalitesinde değil, aynı zamanda salamura suyunun hazırlanışında gizlidir. İyi bir turşu için kireçsiz ve temiz su kullanmak, kaya tuzu oranını doğru ayarlamak (genellikle 1 litre suya 3-4 yemek kaşığı), kilit noktadır. Ayrıca, turşunun lezzetini ve kıtırlığını sağlayan önemli katkılar arasında nohut (fermantasyonu başlatmak için), bol sarımsak ve isteğe bağlı olarak defne yaprağı bulunur. Çubuk tariflerinin çoğunda elma veya üzüm sirkesi tercih edilse de, limon eklenmesi sadece lezzet derinliğini artırmak için yapılan bir tercihtir, ana asit kaynağı genellikle sirkedir.

Sonuç olarak, turşunuzun tadının keskin mi yoksa yumuşak mı olmasını istediğinize bağlı olarak limon ya da sirke tercih edebilirsiniz. Ancak her iki yöntemde de turşunun kıtır kalması için sebzelerin taze olması, salamura suyunun soğuk kullanılması ve kavanozun hava almayacak şekilde kapatılması en temel ve değişmez kurallardır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu

Yalan iddiaları, ırkçı söylemleri ve milli değerlerimize karşı bitmek bilmeyen hazımsızlığıyla tanıdığımız CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanj..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23