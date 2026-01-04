İlke nedir anlamı? TDK'ya göre tanımı nasıl?

İlke kelimesi ne anlama gelir sorusu, dilini doğru kullanmak isteyen pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu kelime, bireyin veya bir sistemin temelini oluşturan, yol gösterici nitelikteki unsurları ifade eder. Dilimize yerleşmiş olan bu kavram, sadece kişisel ahlakı değil, aynı zamanda bilimsel gerçekleri ve felsefi başlangıç noktalarını da tanımlamak için kullanılır.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ilke kelimesinin temel anlamı; "temel düşünce, temel inanç, umde veya prensip"tir. Ayrıca daha teknik bağlamlarda "temel bilgi," "öge, unsur" veya "davranış kuralı" olarak da karşılık bulur. İlke, her türlü tartışmanın dışında sayılan, başlangıç noktası kabul edilen öncül (mebde) anlamını da taşır.

İlke Kelimesinin Kullanım Örnekleri ve Kapsamı

İlke kavramının anlam derinliği, farklı alanlarda kullanım şekilleriyle daha iyi anlaşılabilir. Örneğin, bir kişinin karakterini tanımlarken "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, ödün vermez bir insandı," denilebilir. Bu bağlamda ilke, kişinin ahlaki pusulasını veya yaşam felsefesini temsil eder. Bilimsel ve felsefi alanda ise ilke, bir sistemin temel yapı taşını ifade eder: "Kimyanın ilkeleri" veya "Atomlar cisimlerin ilkeleridir" gibi kullanımlar mevcuttur.

İlke kelimesi, felsefe ve mantık disiplinlerinde sıklıkla birleşik terimler oluşturur. Bu terimler, belirli bir durumu veya doğa yasasını tanımlar. Örneğin; çelişmezlik ilkesi, nedensellik ilkesi (her sonucun bir nedeni olduğu düşüncesi) ve eylemsizlik ilkesi gibi kalıplar, bu kelimenin temel, başlangıç noktası olma görevini vurgular. Bu geniş kapsam, ilkenin hem soyut hem de somut kuralları ifade edebilen merkezi bir kavram olduğunu göstermektedir.