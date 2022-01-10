Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atmıştı! Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi Dr. Cihad Kısa'yı neden koruyor?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nın, Öğretim Üyesi Dr. Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik ahlaksızca iftirasına karşın sessizliği sürüyor.

Videonun kırpıldığını öne sürmüşlerdi!

Dr. Cihad Kısa'nın bir derste alınmış ses kaydında Hz. Meryem'e ağza alınmayacak ifadelerle iftira attığı ortaya çıkmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Dekanlığı, Hz. Meryem'i ahlak dışı ifadelerle hedef alan Dr. Kısa'yı koruyarak, şu açıklamada bulunmuştu:

Sosyal medyada yedi yıl önce yapılan bir mezuniyet töreninden görüntüler kullanılarak ve mevcut Dekan Yardımcısının "Din Psikolojisi" dersinde öğrenciler tarafından tutulan ses kayıtlarının bağlam dışı kesilerek bazı bölümleri yayımlanmıştır.

Kayıtların önünden ve sonundan kırpılıp bağlamından koparılarak seçilen bazı cümleler üzerinden dini ve kutsal değerlerimizin aşağılandığı ve hafife alındığı intibaı uyandırılmak istenmiştir. Alıntılanan cümleler üzerine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler eklenerek Fakültemiz ve tüm İlahiyat fakülteleri haksız ve mesnetsiz iddialarla karalanmak istenmiştir.

İlgili derse ait tüm ses kayıtları elimizde mevcuttur. Konu incelenerek yasadışı yollarla bu içeriği hazırlayanlar ve sosyal medyada yayınlayanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Köşe bucak kaçıyorlar!

Yeniakit.com.tr'nin kırpıldığı iddia edilen videonun tamamına ulaşmasından sonra da üniversite yönetimi tarafından bir açıklama yapılmadı. Haber merkezimizin telefon görüşmesi çağrılarını karşılıksız bırakan Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin, Dr. Cihad Kısa'yı neden koruduğu anlaşılamazken, kamuoyu Dr. Kısa'nın görevinden alınmasını bekliyor.