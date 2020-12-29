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Otomotiv Hyundai’den 2021 müjdeleri
Otomotiv

Hyundai’den 2021 müjdeleri

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2021 yılında piyasaya sürülecek modellerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Berkel, yeni yılda SUV ailesinin genişleyeceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:59:00 -
Hyundai’den 2021 müjdeleri

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2020 yılı ve önümüzdeki 2021 yılının otomobil sektörünü nasıl etkileyeceği yönünde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 60'tan fazla artış

Berkel, “Otomotiv endüstrisi, pandemi süreciyle birlikte Asya, Avrupa ve Amerika pazarlarında duruşlar yaşadı. Türkiye’de ise alınan önlemler sayesinde üretimde kısa süreli kesintiler yaşansa da otomotiv sektöründe eşi benzeri olmayan inişli-çıkışlı bir yıla tanıklık ettik” dedi. 2021 yılında otomobil sektöründe yaşanacaklar konusunda öngörüde bulunan Berkel, “Eylül ve Ekim ayları tarihi zirveleri görmemizi sağladı. Kasım ayında bir yavaşlama olsa da aralık ayının da en az 100 bin adetlik toplam satışla tamamlanacağını düşünüyoruz. Böylece 2020 yılının, bir önceki yıla göre yüzde 60’tan fazla artışla 770 bin adet ve üstünde kapanacağını öngörüyoruz. 2021 yılında da satışlarda ilk yarıda yavaşlama olması muhtemel görünüyor” dedi.

Hedeflere ulaşıldı

Murat Berkel, “2020’de Yeni i10 ve Yeni i20’nin üretimine başlayarak yılı üretim ve ihracat rakamlarımızda hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. B-SUV segmentindeki lider modelimiz Kona yenilendi ve aralık ayı itibariyle satışına başladık.

SUV ailesi genişliyor

Yılın ilk yarısında baştan aşağı yenilenen Tucson ve Elantra modellerimizi satışa sunacağız. Belli bir süredir üstünde çalıştığımız Kona’nın elektrikli versiyonunu da makyajlı haliyle Türk tüketicisiyle buluşturacağız. Ayrıca Santa Fe modelimizi de yenilenen tasarımı ve 1.6 lt motoruyla sunup güçlü SUV ailemizi daha da güçlendirmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

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