Hyundai, yeni elektrikli otomobil markası Loniq'i açıkladı. Yeni modelleri neler?

Son günlerde hem içten yanmalı motorlu araçlarından hemde elektrikli araçları ile gündeme gelen Hyundai'den yine süpriz bir açıklama geldi. Şirket sadece elektrikli araçların üretileceği yan kuruluşu olacak olan Loniq'i duyurdu. Şuan için sadece Hyundai'nin bir model olarak bildiğimiz Loniq, ileride çıkacak 3 elektrikli SUV modelleri ile bir marka haline gelecek. Tasarım anlamında akıllara bir çok soru gelsede şirketin yaptığı açıklamaya göre mevcut tasarım konseptine bağlı kalacağını açıkladı. Hatta Hyundai'ın Loniq markası altında tanışma imkanı yakaladığımız ilk araç, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan "45" modelinin yeniden hazırlanması olarak karşımıza çıkacak. Şirketin geliştirdiği ilk araç olan Pony'den esinlenerek tasarlanan 45, hatchback otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakacak.

İşte Hyundai 45

Hyundai, Loniq markasında piyasaya süreceği ilk aracı "5" ismiyle duyuracak. Ve araç ilk olarak 2021'de yollarda olacak. 2022 yılına geldiğimizde ikinci araç olan "6" modeli olarak isimlendirilen yeni bir Loniq araçla daha tanışacağız.

Bu araç sedan olacak. 2024 yılına geldiğimiz zaman ise daha farklı bir model olan "7" modeli tanıtılacak ve bu araç diğer modellerden daha üst özelliklere ve farklı çizgilere sahip olacak. Çünkü Hyundai, bu aracın hiçbir konsepte dayanmayacağını ifade ediyor. Araçla ilgili olarak doğrulanan tek şey, Loniq 7'nin bir SUV olarak karşımıza çıkacak olması.