Hyundai, uçan araç üretecek yeni şirketi Supernal’i duyurdu

Şirket, elektrikli hava araçları ailesini geliştirerek gelecekteki mobilite endüstrisini de şekillendirecek.

Seri üretim olarak piyasaya sunacağı eVTOL aracını geliştirip iyileştirmeye devam eden Supernal, ticari uçuşunu 2028’de başlatmayı ve 2030’larda da pazarı iyice genişletmeyi planlıyor.

Şirket, mobiliteyi insanlığa yararlı bir hizmet haline getirmek için var gücüyle çalışacak. Ayrıca hava hareketliliğini mevcut toplu taşıma ağlarına entegre ederek sorunsuz bir intermodal yolcu deneyimini yaşatacak.

Elektrikle çalışacak

Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alacak Supernal’in ilk hava aracı ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Araç öncelikli olarak ABD’deki kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda iş birliği yapılarak kullanılacak.