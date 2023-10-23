Hyundai Motor Company Suudi Arabistan’da yeni bir fabrika açıyor

• Hyundai, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’yla ortaklaşa yeni bir üretim merkezi inşa ediyor.

• Suudi Arabistan’da kurulacak yeni fabrikada hem içten yanmalı hem de elektrikli modeller üretilecek.

• Bu önemli yatırımın miktarının yaklaşık 500 milyon doları aşması bekleniyor.

Hyundai Motor Company, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile ülkede yüksek otomasyona dayalı bir üretim tesisi kurmak üzere ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaua göre; PIF, yeni ortak girişimde yüzde 70 hisseye sahip olacak ve Hyundai ise kalan yüzde 30 hisse ile girişimi destekleyecek. Hyundai aynı zamanda, üretimde teknik ve ticari destek sağlayarak stratejik bir teknoloji ortağı olarak da hareket edecek. Projenin toplam yatırımının 500 milyon doları aşması bekleniyor.

Suudi-Kore İş Forumu'nda duyurulan bu ortak girişim, hem içten yanmalı motorlu (ICE) hem de elektrikli araçlar (EV) dahil olmak üzere yılda 50.000 araç üretmeyi hedefliyor. Temelinin 2024 yılında atılması planlanan tesisin 2026 yılında üretime geçmesi hedefleniyor.

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Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang, ortaklıkla ilgili şunları söyledi: "Bölgede sürdürülebilir ve çevre dostu bir otomotiv geleceği oluşturacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Ortak çabalarımız, yenilik ve çevresel ilerleme için önemli fırsatlar oluşturacak."