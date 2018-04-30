Hyundai KONA’ya tasarım ödülü

Birçok ülkede tasarım ödüllerine layık görülen KONA, son olarak dünyanın en prestijli tasarım ödülü olan Red Dot Design Award 2018’i de kazandı.

Şık otomobil en az Red Dot kadar değerli olan IF Design Yılın Tasarımı Ödülü’nü de kazanmıştı. Hyundai’nin gelecekteki en önemli çevreci modeli olması beklenen NEXO Fuel Cell de etkileyici tasarımıyla bu ödüle layık görüldü.

ARD ARDA GELEN 5. ÖDÜL

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Tasarım, müşterilerimizin Hyundai markasını tercih etmelerinin bir numaralı sebebi. Bu prestijli ödülün ard arda beşinci yıl içinde alınması, markamızın benzersiz ve gelişen tasarım dilinin ne denli doğru yolda gözler önüne seriyor. Bu sebeple, mayıs ayında Türkiye’de satışına başlayacağımız KONA modelimizin şık tasarımıyla tüm SUV sınıfına taptaze bir soluk getireceğini düşünüyoruz” dedi.