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Hyundai KONA’ya tasarım ödülü

Güney Kore merkezli çok uluslu otomotiv devi Hyundai’nin yeni B-SUV’u KONA, ödülleri teker teker toplamaya devam ediyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:15
Hyundai KONA’ya tasarım ödülü

Birçok ülkede tasarım ödüllerine layık görülen KONA, son olarak dünyanın en prestijli tasarım ödülü olan Red Dot Design Award 2018’i de kazandı.

Şık otomobil en az Red Dot kadar değerli olan IF Design Yılın Tasarımı Ödülü’nü de kazanmıştı. Hyundai’nin gelecekteki en önemli çevreci modeli olması beklenen NEXO Fuel Cell de etkileyici tasarımıyla bu ödüle layık görüldü.

ARD ARDA GELEN 5. ÖDÜL

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker Tasarım, müşterilerimizin Hyundai markasını tercih etmelerinin bir numaralı sebebi. Bu prestijli ödülün ard arda beşinci yıl içinde alınması, markamızın benzersiz ve gelişen tasarım dilinin ne denli doğru yolda gözler önüne seriyor. Bu sebeple, mayıs ayında Türkiye’de satışına başlayacağımız KONA modelimizin şık tasarımıyla tüm SUV sınıfına taptaze bir soluk getireceğini düşünüyoruz” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:15
  1. Hyundai
  2. Hyundai KONA
  3. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker

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