  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Hyundai KONA Electric şimdi daha teknolojik ve modern
Otomotiv

Hyundai KONA Electric şimdi daha teknolojik ve modern

Hyundai, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV’yi geliştirerek satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:08:00 -
Hyundai KONA Electric şimdi daha teknolojik ve modern

Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören KONA EV, satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana 120 bin adetten fazla satış başarısı gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da yapılan menzil denemesinde de tek şarj ile 1.026 km kat ederek rekor kıran KONA EV, böylelikle elektrikli otomobillerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Yeni KONA Electric, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor. Sade ve şık bir görünümü bir arada sunan KONA’nın kullanışlı B-SUV gövde tipi, üst düzey elektrik teknolojisiyle de birleşerek kullanıcısına rahatlık sağlamış oluyor. Yeni görünümlü tamamen kapalı ızgaraya sahip ön kısım, bir önceki modele göre daha modern ve daha estetik. İçten yanmalı ve hibrit motorlara sahip diğer kardeşleri gibi Yeni KONA EV de önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun. Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat koltukları ve döşemeleri de güncellemeden nasibini almış.

Modern ve teknolojik otomobilin 2021 yılında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!
Dünya

Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC sunucusunun "Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok" sözlerine bomba cevaplar verdi. İddialarını yalan..
Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi
Siyaset

Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Türkiye'nin yanı başı için dikkat çeken iddia!
Dünya

Türkiye'nin yanı başı için dikkat çeken iddia! "ABD terörist yığacak"

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ABD'nin Irak sınırına terörist yığacağını iddia etti.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay