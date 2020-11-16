Hyundai KONA Electric şimdi daha teknolojik ve modern

Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören KONA EV, satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana 120 bin adetten fazla satış başarısı gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da yapılan menzil denemesinde de tek şarj ile 1.026 km kat ederek rekor kıran KONA EV, böylelikle elektrikli otomobillerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Yeni KONA Electric, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor. Sade ve şık bir görünümü bir arada sunan KONA’nın kullanışlı B-SUV gövde tipi, üst düzey elektrik teknolojisiyle de birleşerek kullanıcısına rahatlık sağlamış oluyor. Yeni görünümlü tamamen kapalı ızgaraya sahip ön kısım, bir önceki modele göre daha modern ve daha estetik. İçten yanmalı ve hibrit motorlara sahip diğer kardeşleri gibi Yeni KONA EV de önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun. Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat koltukları ve döşemeleri de güncellemeden nasibini almış.



Modern ve teknolojik otomobilin 2021 yılında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.