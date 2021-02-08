Hyundai KONA 198 beygir ile gücüne güç katıyor

N Line ve Smart olmak üzere, iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan bu performanslı motor, Yeni KONA’yı sınıfının en güçlü modeli haline getiriyor. Hyundai KONA 1.6 T-GDi 7DCT Smart 314 bin 600 TL, 1.6 T-GDi 7DCT N Line ise 346 bin 800 TL’lik etiketle satışa sunuluyor.

Heyecanlı bir sürüş keyfi yaşatacak

Yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni KONA, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da B-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri. İlk etapta ekonomik motor seçenekleriyle satışa başladığımız yeni modelimizin şimdi de güçlü ve dinamik bir versiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. KONA N Line, atletik yapısı ve turbo motoruyla müşterilerimize günlük kullanımda oldukça heyecanlı bir sürüş keyfi yaşatacak” diye konuştu.