Hyundai IONIQ 5 görücüye çıktı

2025 Hyundai IONIQ 5, hafif bir makyaj operasyonundan çıktı. Bu açıdan sevilen çizgisini koruyan model, artık XRT adı verilen bir versiyona sahip. Arazi kullanımı odağına sahip olan bu sürüm, tamponlarında kullanılan dijital kamuflaj tarzı tampon kaplaması, 18 inç siyah jantlar, kırmızı çeki kancaları ve yerden 23 mm daha yüksek olmasıyla fark oluşturuyor.

Yeni IONIQ 5, sevindirici şekilde daha büyük bataryalar üzerine kuruluyor. Standart versiyonda 58 kWh yerine 63 kWh bataryaya yer veriliyor. Bu sayede menzil 354 km’den 386 km’ye taşınıyor. Uzun menzilli versiyon ise artık 77,4 kWh yerine 84 kWh batarya ile donatılıyor. Bu versiyonun tek motorlu sürümünde 499 km üstü menzil elde edilebiliyor. Dört çeker versiyonda ise 402 ila 450 km arasında bir menzil açıklanıyor. “NACS” şarj portuyla satılacak ilk elektrikli Hyundai modeli olacak ve bu sayede Tesla şarj istasyonlarını rahatlıkla bağlanabilecek yeni IONIQ 5, yeni gövde renkleriyle satışa sunulacak.

Şirketten bundan önce IONIQ 5 N Time Attack gelmişti. Bu araç için yapılan açıklamada şunlar söylenmişti: “Hyundai N markası, dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring’teki başarılarını tazelemeye odaklanmış durumda. Nürburgring 24 Saat (N24) yarışında üst üste dördüncü TCR sınıfı zaferini hedefleyen Hyundai, tamamen elektrikli bir otomobille ter dökerek rekabete farklı bir boyut getirmiş olacak. Nürburgring’in birbirinden zorlu virajlarını IONIQ 5 N ile aşmayı deneyecek olan Hyundai, aynı zamanda Amerika’daki Pikes Peak Tırmanma Yarışında da yine IONIQ 5 N temelli Time Attack versiyonunu kullanacak. Dünyanın en popüler simülasyon oyunu olarak kabul edilen Gran Turismo ile işbirliği yapan Hyundai N departmanı, böylelikle motor sporlarının geleceğine de yatırım yapmış oluyor. Tam 1438 metre yüksekliğe doğru uzanan Pikes Peak Tırmanma Yarışı, araçlar üzerinde bazı eklentiler ve geliştirilmeler yapılmasını da zorunlu kılıyor. Bu etkinlik için özel olarak modifiye edilen IONIQ 5 N TA, yüksek verimli elektrik motorları ve bataryasıyla tam 687 beygir güç üretiyor. IONIQ 5 N’e sadık kalınarak geliştirilen bu versiyon, daha çok işletim sistemi ve yazılım modifiyesiyle gücünü artırıyor. Ayrıca, N Aktif Ses özelliği de geliştirilerek dışarıya 120 db seviyesinde motor ve egzoz sesi veriliyor.”