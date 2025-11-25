  • İSTANBUL
Hyundai INSTER Dynamic Türkiye'de satışa sunuldu! Güç ve pratikliklik onda
Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa sunuldu! Güç ve pratikliklik onda

Hyundai, 1.399.000 TL fiyatla satışa sunduğu INSTER Dynamic ile 327 km menzil, 30 dakikada hızlı şarj ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla şehir içi elektrikli mobilitede iddiasını artırıyor.

Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki elektrikli modeli INSTER’ın Advance donanımından sonra şimdi de Dynamic versiyonunu satışa sundu. 1.399.000 TL’lik fiyat etiketiyle pazara giriş yapan yeni versiyon, 327 kilometreye varan birleşik menzili, yalnızca 30 dakikada %10’dan %80’e ulaşan ultra hızlı şarj özelliği ve siyah iç mekân seçeneğiyle dikkat çekiyor. Farklı jant tasarımlarıyla desteklenen model, optimum donanımıyla segmentinde daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor.

Mayıs ayında satışa çıkan INSTER, kısa sürede markanın en çok ilgi gören elektrikli modellerinden biri haline gelmişti. Hyundai, Dynamic versiyonuyla ürün gamını genişletirken kompakt boyutlar, dinamik hatlar, geniş iç mekân ve verimli sürüş özelliklerini bir araya getirerek segmentteki iddiasını sürdürüyor.

Modelde kullanılan kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM), 71,1 kW (yaklaşık 97 PS) güç ve 147 Nm tork üretiyor. Bu değerlerle araç, 0’dan 100 km/s’ye yaklaşık 11,7 saniyede ulaşıyor. Azami hız ise 140 km/s. 42 kWh kapasiteli batarya, WLTP ölçümlerine göre 327 kilometrelik menzil sağlarken şehir içi kullanımda 473 kilometreye kadar çıkabilen bir sürüş menzili sunuyor. INSTER Dynamic, DC hızlı şarj istasyonlarında %10’dan %80’e sadece 30 dakikada ulaşarak kullanım pratikliği sağlıyor.

Dynamic versiyon, güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Hyundai’nin gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA) ve Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) standart olarak yer alıyor. Rejeneratif frenleme ve i-Pedal tek pedal sürüş fonksiyonu da enerji verimliliğini artırarak şehir içi kullanımda kolaylık sunuyor.

INSTER Dynamic; Fildişi Beyaz, Atlas Beyaz, Elegant Sarı ve Hâkî Yeşil olmak üzere dört farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Ayrıca Advance paketten farklı olarak siyah iç mekân seçeneği de bu versiyonda bulunuyor. 10,25 inç dijital gösterge ekranı, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla INSTER, yoğun şehir yaşamı için ideal bir elektrikli otomobil alternatifi olmayı sürdürüyor.

Hakan Türk

Hyundai firmasına tebrikler, bu kadar mükemmel, bir araba 1.399.000TL BEDAVA BEDAVA. Aslında bu eşsiz arabayı 5.000.000TL'ye satmaları lazım. EY ÇİNLİLER İYİ Kİ VARSINIZ, BÖYLE GİDERSE, HERKES YOLDA GÖRDÜĞÜ ÇİNLİLERİ ÖPER HALE GELECEK.
