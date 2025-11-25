  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

IHA
Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Van’ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı’nın doğu eteklerinde bulunan Antik Urartu Barajı kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle tamamen kurudu.

#1
Foto - Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Van’ın doğal miraslarından biri daha kuraklığın etkisiyle yok olma noktasına geldi.

#2
Foto - Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Van'ın önemli doğal alanlarından biri olan Erek Dağı'nın doğu eteklerinde bulunan Antik Urartu Barajı (Toni-Gölardı Göleti), yaşanan kuraklık ve uzun süredir devam eden yağış azlığı nedeniyle tamamen kurudu. Bir dönem çevredeki canlılara yaşam alanı sunan göl, bugün çatlamış zemini ve kuruyan bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve özellikle yaz mevsiminde piknik yapmak amacıyla kullanılan küçük göl, bölgenin biyoçeşitliliği açısından da önemli bir değere sahipti.

#4
Foto - Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Ancak küresel iklim değişikliği ve mevsim normallerinin altındaki yağış miktarları, gölün tamamen kurumasına yol açtı. Göletin kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlamış toprak ve kuruyan bitki örtüsü, kuraklığın etkilerini gözler önüne serdi.

#5
Foto - Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Özellikle son yıllarda sıcaklıklardaki artış, kurak dönemin uzaması, buharlaşmanın şiddeti ve biraz da insan faktörüyle tabii ki birçok göl, irili ufaklı göller maalesef bir kısmı alan kaybetti, bir kısmı da ortadan kaldırdı. Tabii bunlar içerisinde küçük su birikintisi demeyelim ama daha biraz fazlaca oranda su tutma kabiliyeti olan küçük böyle çukur alanlar var. Bu alanlardaki göllerin önemli bir kısmı maalesef son yıllardaki kuraklıktan kaynaklı alan kaybetme veya önemli oranda da ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıyaydı. Mesela bunlardan bir tanesi yine yöre insanının adlandırmasıyla Toni Gölü (Antik Urartu Barajı) olarak adlandırılıyor. İşte o gölde maalesef bugün tamamen kuruyarak ortadan kayboldu" diye konuştu.

