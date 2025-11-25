Bir zamanlar cennet gibiydi! Antik Urartu Barajı tamamen kurudu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Özellikle son yıllarda sıcaklıklardaki artış, kurak dönemin uzaması, buharlaşmanın şiddeti ve biraz da insan faktörüyle tabii ki birçok göl, irili ufaklı göller maalesef bir kısmı alan kaybetti, bir kısmı da ortadan kaldırdı. Tabii bunlar içerisinde küçük su birikintisi demeyelim ama daha biraz fazlaca oranda su tutma kabiliyeti olan küçük böyle çukur alanlar var. Bu alanlardaki göllerin önemli bir kısmı maalesef son yıllardaki kuraklıktan kaynaklı alan kaybetme veya önemli oranda da ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıyaydı. Mesela bunlardan bir tanesi yine yöre insanının adlandırmasıyla Toni Gölü (Antik Urartu Barajı) olarak adlandırılıyor. İşte o gölde maalesef bugün tamamen kuruyarak ortadan kayboldu" diye konuştu.