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Ekonomi Hyundai i20’nin “N” serisi İzmit’ten gelecek
Ekonomi

Hyundai i20’nin “N” serisi İzmit’ten gelecek

Yeni i20 üzerindeki çalışmalarını tamamlayan Hyundai’nin N departmanı, şık tasarım özellikleriyle donatılmış N Line versiyonunu tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:08:00 -
Hyundai i20’nin “N” serisi İzmit’ten gelecek

Hyundai’nin N departmanı, hemen hemen her hafta yepyeni bir modelin doğuşuna imzasını atıyor. Son olarak B segmentinin önemli modellerinden biri olan Yeni i20 üzerindeki çalışmalarını tamamlayan departman, şık tasarım özellikleriyle donatılmış N Line versiyonunu tanıttı. Hyundai ailesinin en yeni üyesi olan i20 N Line, daha da dinamik bir deneyim için Hyundai’nin yüksek performanslı N serisinden ilham alıyor. Bu ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni i20’nin yepyeni bir versiyonu olan N Line, bir donanım seviyesinden farklı olarak üretiliyor. Ayrıcalıklı özelliklere ve yapıya sahip olan Yeni i20 N Line’ın dış tasarımının sportifliği, performansı yansıtırken aynı zamanda Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” tasarım kimliğini de baz alıyor. Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında şubat ayında üretime başlaması planlanan otomobil, Avrupayla beraber eşzamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak. B segmentinin sportif oyuncusu Yeni i20 N Line, ihraç edildiği 40’tan fazla ülkede olduğu kadar Türkiye’de de genç kullanıcıların ilgisini bir hayli çekeceğe benziyor.

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