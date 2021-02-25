Hypersomnia nedir ve belirtileri nelerdir?

Aşırı uyuma hastalığı olarak bilinen Hypersomnia, nörolojik ve psikolojik bir hastalıktır. Günlük hayatı çekilmez kılan, yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen hypersomnia hastalığında kişiler geceleri uzun uyusa bile uykusunu tam olarak alamaz. Hypersomnianın oluşum nedeni genellikle genetik ya da psikolojiktir. Gün boyunca aşırı uyuma isteği olanlar tarafından merak edilen hypersomnia hastalığını sizin için araştırdık. İşte merak edilen haberin detayları…

Hipersomnia belirtileri nelerdir?

Gün içinde sürekli uyuma isteği,

Halsizlik ve yorgunluk,

İştahsızlık,

Bilinç bulanıklığı,

Konsantrasyon güçlüğü,

Yorgun uyanma,

Sinirlilik ve kaygı.

Hipersomnia tedavisi nasıl yapılır?

Yetişkin insanlarda daha sık görülen hypersomnia için hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi yöntemleri uygulanabilir. İlaç tedavileri hastalığın iyileşme sürecinde daha çok etkili bir yöntemdir. Psikoterapi ise, psikolojik nedenlerden ortaya çıkan hypersomnia durumlarında sorunun ortadan kalkması açısından son derece işlevsel bir yöntemdir.Hipersomnia multidisipliner yaklaşılan bir hastalıktır. Hasta şikayetleri doğrultusunda hastalığının tanı ve tedavisi için nöroloji uzmanına yönlendirilir.