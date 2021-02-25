  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hypersomnia nedir ve belirtileri nelerdir?
Sağlık

Hypersomnia nedir ve belirtileri nelerdir?

Uyku insanlığın temel ihtiyaçlarından biridir. Aşırı uyuma hastalığı olarak bilinen Hypersomnia, zamanın çoğunu uyuyarak ya da uykulu bir halde olarak geçirmeye sebep olan nörolojik bir hastalıktır. Peki, hypersomnia nedir ve belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:34:00 -
Hypersomnia nedir ve belirtileri nelerdir?

Aşırı uyuma hastalığı olarak bilinen Hypersomnia, nörolojik ve psikolojik bir hastalıktır. Günlük hayatı çekilmez kılan, yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen hypersomnia hastalığında kişiler geceleri uzun uyusa bile uykusunu tam olarak alamaz. Hypersomnianın oluşum nedeni genellikle genetik ya da psikolojiktir. Gün boyunca aşırı uyuma isteği olanlar tarafından merak edilen hypersomnia hastalığını sizin için araştırdık. İşte merak edilen haberin detayları…

Hipersomnia belirtileri nelerdir?

Gün içinde sürekli uyuma isteği,

Halsizlik ve yorgunluk,

İştahsızlık,

Bilinç bulanıklığı,

Konsantrasyon güçlüğü,

Yorgun uyanma,

Sinirlilik ve kaygı.

Hipersomnia tedavisi nasıl yapılır?

Yetişkin insanlarda daha sık görülen hypersomnia için hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi yöntemleri uygulanabilir. İlaç tedavileri hastalığın iyileşme sürecinde daha çok etkili bir yöntemdir. Psikoterapi ise, psikolojik nedenlerden ortaya çıkan hypersomnia durumlarında sorunun ortadan kalkması açısından son derece işlevsel bir yöntemdir.Hipersomnia multidisipliner yaklaşılan bir hastalıktır. Hasta şikayetleri doğrultusunda hastalığının tanı ve tedavisi için nöroloji uzmanına yönlendirilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş karar
Aktüel

Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş karar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi yöntemlerle yapılacağını açıkladı...
Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'
Gündem

Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini ancak faka..
HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!
Gündem

HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!

Eski HDP'li Tuma Çelik, cinsel istismarla yargılandığı davanın mağduru D.K.’yi ‘para kopartmaya çalışmak’la suçladı. D.K., “Para için yapıyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay