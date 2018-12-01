Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS) otururken veya bacaklar uzatıldığında; baldır, bacak ve ayaklarda karıncalanma, ağrı, uyuşma ve hareket ettirme ihtiyacı olarak tarif edilen bir rahatsızlıktır.

Bu rahatsızlık, kalkıp dolaşma ya da en azından bacakları hareket ettirme isteği uyandırır. Bu yapılırsa rahatsızlık geçici olarak kaybolur. Genellikle her iki bacağı da etkileyen HBS kadınlarda daha sık rastlanır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baldırlarda, bacaklarda ve ayaklarda hissedilen ağrı, yanma, zonklama uyuşukluk en sık rastlanan belirtilerdir. Hissedilen rahatsızlık genellikle tam olarak tarif edilemeyebilir. Şikâyetlerdeki ortak bulgu, bacakları hareket ettirme isteği duyulması ve hareket sonrasında bir süre için de olsa rahatlama hissedilmesidir.

Belirtiler oturmaya başladıktan bir süre sonra hissedilmeye başlar. Özellikle uzun süre oturmak gereken araba, otobüs veya uçak yolculuklarında veya sinema, tiyatro gibi belirli bir süre kalkmadan oturulması gereken ortamlarda bulgular ortaya çıkar. Günlük hayatta ise genellikle işten eve geldikten sonra akşamları dinlenirken hissedilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi öncesi HBS'na neden olabilecek etmenler araştırılır. Eğer bunlar mevcutsa, önce bunların tedavisinin yapılması HBS'nu azaltmaktadır. Bunun dışında doktorunuz size bazı ilaçlar tavsiye edebilir. Bu ilaçların yanında basit ağrı kesiciler ağrılarınızı azaltabilir.

Aşağıdaki uygulamalar rahatsızlıklarınızın azalmasında size yardımcı olabilir:

Sıcak bir banyo alıp bacaklarınızı sıcak su içinde bir süre tutmak kaslarınızı gevşeteceğinden rahatsızlığı azaltabilir.

Bacaklarınıza yapılacak masaj da sizi rahatlatacaktır.

Bacaklarınıza sıcak ve/veya soğuk uygulama yapmak da iyi gelecektir.

Stres, rahatsızlığınızı artıracağından, stresten uzak durmaya çalışılmalıdır.

Yorgunluk HBS gelişimini tetikler. Bu yüzden, uykusuz kalmamaya, kaliteli bir uyku çekmek için gerekli şartları sağlamaya özen gösterilmelidir. Her gün aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışılmalı, rahat bir ortamda yeterli bir süre uyumalıdır.

Düzenli bir şekilde her gün egzersiz yapmak HBS bulgularını azaltacaktır. Ancak, egzersizi abartıp, aşırıya kaçmamak gerekir.

Çok kahve içiliyorsa, azaltmakta fayda vardır.

Sigara kullanımının azaltılması ve hatta kesilmesinin HBS'na bağlı şikâyetleri azaltacağı düşünülmektedir.