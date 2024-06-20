Huzurevi sakinlerine ‘Dijital Bahar’ geldi

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, oluşturulan “Dijital Bahar” teknoloji odalarında, sevdikleriyle görüntülü konuşuyor, film izliyor, kendilerini ziyarete gelen gençler ve torunlarıyla sanal ortamda oyun oynayarak sosyalleşiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki “Dijital Bahar” teknoloji odaları sayesinde huzurevi sakinleri, teknolojiyle buluştu.

Teknolojik cihazlarla donatılan odada yaşlılar, sevdikleriyle görüntülü konuşuyor, film izliyor, kendilerini ziyarete gelen gençler ve torunlarıyla sanal ortamda oyun oynayarak sosyalleşip keyifli vakit geçiriyor. Projeyle ayrıca, dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinlikler de yapılıyor.

“Gençler bize yardımcı oluyor, öğretmeye çalışıyor”

Kendisini ziyarete gelen üniversite öğrencisi Damla Dündar ile “Dijital Bahar” odasında sanal ortamda okey oynayan huzurevi sakini İmdat Gümüşnaz, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet ettiğini belirterek, hepsini torunu gibi gördüğünü söyledi.

Gümüşnaz, Dijital Bahar odasında tavla oynamayı çok sevdiğini kaydederek, “Damla ile burada oyun oynadık. Gençler bilemediğimiz, takıldığımız konularda bize yardımcı oluyor, öğretmeye çalışıyor. Bu odada maçları izliyoruz. Bazı arkadaşlarımız internetten araştırma yapıyor. Burası çok faydalı, bir ekip gelip bize bazı konularda ders verdi, ‘neye nereden girilir’ diye kuralları öğrettiler” diye konuştu.

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“Vakitlerini huzurevinde geçiren yaşlılarımız için bu oda çok güzel”

Huzurevini ziyaret eden üniversite öğrencisi Damla Dündar da huzurevine sık sık gelerek yaşlılarla zaman geçirdiğini, İmdat Gümüşnaz ile dede torun gibi olduklarını kaydetti.

Dündar, “Burada onlarla sohbet ediyoruz, teknolojiyi öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Bu odada kullanılabilecek çok şey oluyor, film izliyoruz, uzakta akrabaları oluyor, onlarla görüntülü konuşup sohbet ediyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Dışarıya çıkmaktan hoşlanmayan yaşlılar oluyor. Vakitlerini huzurevinde geçiren yaşlılarımız için bu oda çok güzel, onlar için de çok keyifli olduğunu düşünüyoruz. Sosyalleşmeleri için de güzel bir ortam sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Müzik dinleyerek dans eden huzurevi sakinlerinden Ayşe Şahin ise arkadaşlarıyla okey, tavla oynadıklarını, müzik dinleyerek dans ettiklerini, teknolojiyi öğrenerek sosyalleştiklerini, keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Şahin, “Ben iyi ki gelmişim buraya. O kadar çok memnunum ki her şey çok güzel. Koromuz var şarkı söylüyoruz, dans ediyoruz” dedi.