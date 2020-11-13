Huzura kavuşan Namazdağı bölgesinde sonbahar güzelliği

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ta terörden arındırılan 1950 rakımlı Namazdağı'ndaki Bülbüle mevkisi sonbaharda muhteşem manzara oluşturuyor.

Adı yıllarca terörle anılan, yürütülen operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Bülbüle mevkisindeki vadide sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Şırnak ve bölge illerinden gelenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları ve doğa gezginlerinin ilgi gösterdiği vadi, ziyaretçilere şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir ortamda doğa ile iç içe dinlenme ve bu güzellikleri objektiflere yansıtma imkanı sunuyor.

- "Buralara çıkmak hayalimizdi"

Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunu Mehmet Bilir, AA muhabirine, daha önce terörle anılan Namazdağı yamaçlarına arkadaşlarıyla sonbahar fotoğrafları çekmek için geldiklerini söyledi.



Önceden terörle anılan bölgede bölgede bağ ve bahçesini düzenleyen, tarım yapanların olduğunu belirtti.

Bilir, doğa tutkunları olarak sonbahar güzelliklerini kaydetmek için bölgede fotoğraf çektiklerini anlatarak, "Bölge muazzam bir doğaya sahip. Sonbaharın rengarenk görüntüsü bölgeye ayrı bir hava kattı. Çocukluğumda Namazdağı denilince akla terör ve şiddet geliyordu. Buralara çıkmak hayalimizdi. Çok şükür o günler geride kaldı." diye konuştu.

"Huzur ortamının oluşmasıyla burada olmaktan gerçekten mutluyum, heyecanlıyım, duygulanıyorum. Kendi toprağına, bahçene, dağına çıkamamaktan daha acı ne olabilir? Memleketinin güzelliklerini yeterince göremiyorsun." ifadelerini kullanan Bilir, artık bu bölgede özgürce gezdiklerini aktardı.

Bilir, sağlanan huzur ortamıyla daha da güzel günleri göreceklerine inandıklarını belirterek, "Vatandaşlar özgürce buralara çıkabilecek, güzelliklerin tadına varabilecek. Bu güzellikler ziyaret edenlerin hatıralarında yer alacak." dedi.

- "Bu güzellikleri herkesin keşfetmesi lazım"

Ziyaretçilerden Tahsin Uluer de doğa tutkunu olarak bölgeyi fotoğraf çekmek için tercih ettiğini söyledi.

Daha önce terörden dolayı ziyaret edilemeyen bölgenin huzur ortamında son 4-5 yıldır gönül rahatlığıyla gezildiğini aktaran Uluer, Şırnak'ın artık yamaç paraşütü, rafting ve tenis turnuvalarıyla anılmaya başlandığını kaydetti.

Bölgenin artık piknik yapanlar, fotoğraf çekenler, tarlasını ekenler, doğada gezinti yapanlarla cıvıl cıvıl olduğunu dile getiren Uluer, "İstiyoruz ki artık yerli turistin dışında yabancı turistler de bu güzellikleri görsün. Bu güzellikleri herkesin keşfetmesi lazım. Herkesi Şırnak'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



