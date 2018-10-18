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Hüsrev Hatemi: Şiirle ilgilenen şairlerin heveslerini kırmayın

Şair, yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, şiirle ilgilenen gençlerin heveslerinin kırılmaması gerektiğini belirterek, "Başarılı bulduğunuz, sevdiğiniz şairleri okumaktan bıkmayın. Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi şiirin özünü arasın gençler, mutlaka bulurlar." ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:39
Hüsrev Hatemi: Şiirle ilgilenen şairlerin heveslerini kırmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Yeni Dünya Vakfı iş birliğiyle Cağaloğlu'nda düzenlenen "Yeni Dünya Vakfı Sohbetleri"ne konuk olan Hatemi, Türk şiirini ve şairlerini konu alan bir konuşma yaptı.

"Dünden Bugüne Şiirlerimiz, Şairlerimiz" başlıklı konuşmasında Türk şiirinin tarihine ilişkin bilgiler veren Hatemi, hem divan şiirinden örnekler paylaştı hem de kendi şiirlerinden bazılarını okudu. Genç şairlere ve edebiyatla ilgilenen gençlere tavsiyelerinin sorulması üzerine Hatemi, büyük şairlerin yazdıkları ilk şiirlerinin kendileri tarafından dahi beğenilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şiir yazmaktan korkmasınlar çünkü 'neresini beğenmiyorlar' diye düşünenler hayat boyu kötü şair olur. Şiirlerinden utanmadan ama onları tenkit de ederek kendini saflaştıranlar, gönül ayinesini saf hale getirenler daha başarılı şair olurlar. Ötekiler daha çok uydurma şair olurlar." Hüsrev Hatemi, "Benim yol göstericim birkaç tane idi. Yeni şiirde Atilla İlhan, divan şiiri ve yeni divan olmayan şiirlerde Yahya Kemal Beyatlı. Onları ve Fuzuli'yi bıkmadan okudum." dedi.

Şiirle ilgilenen gençlerin hem çevreleri hem de kendileri tarafından heveslerinin kırılmaması gerektiğini vurgulayan Hatemi, "Başarılı bulduğunuz, sevdiğiniz şairleri okumaktan bıkmayın. Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi şiirin özünü arasın gençler, mutlaka bulurlar." ifadelerine yer verdi.

Hüsrev Hatemi kimdir?

İstanbul'da 1938 yılında dünyaya gelen Hüsrev Hatemi, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Tıp profesörü olarak 2006'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden emekli olan Hatemi, mesleki yayınları dışında şiir, deneme, mektup, hatıra ve inceleme gibi farklı türlerde kitaplar yazdı.

Şair ve yazarın muhtelif yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapları arasında, "Anılar", "Aydın Toplum ve Tarih", "Bir Bilim Dili Mücadelesi ve Tanzimat", "Çelebi Bizi Unutma", "Grili Çocuk", "Gün Akşamdır", "Hoşça Bak Zatına", "Karakavak Şiirleri" ve "Türk Aydını" gibi eserler bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:39
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