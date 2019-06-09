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Husiler, Suudi Arabistan'ı İHA ile vurdu

Husilere ait El-Mesira kanalı, Suudi Arabistan'da bulunan Cazan Havaalanının insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

09 Haziran 2019 Pazar 16:10
Husiler, Suudi Arabistan'ı İHA ile vurdu

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan Havaalanıinsansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesira kanalının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayımlanan haberde, "Cazan Havaalanına yönelik hava saldırısında, Yemen'deki saldırılarda kullanılan İHA'lara ait hangarlar hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

5 asker öldü

Söz konusu saldırının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Cazan Havaalanını askeri üsse dönüştürmesinin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Haberde, koalisyon güçlerine ait uçakların, Cazan bölgesindeki En-Nar Dağı'na doğru ilerleyişi durdurmak için düzenlediği iki hava saldırısının başarısız olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca En-Nar Dağı'nın doğusundaki bölgelere düzenlenen saldırıda 1 Suudi asker ile 4 paralı askerin öldüğü, teçhizata el konulduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan 1 askerin öldüğüne ilişkin açıklama

Öte yandan Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde 1 Suudi askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Cazan bölgesinde görevi sırasında yaşamını yitiren bir askere taziye dileklerini iletti.

Haberde, olayın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:10
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  3. Cazan Havaalanı
  4. insansız hava aracı (İHA)
  5. Husilere ait El-Mesira kanalı
  6. En-Nar Dağı
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  9. balistik füzeler
  10. Suudi Arabistan hava savunma sistemi

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