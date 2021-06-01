Husiler Suudi Arabistan topraklarına girdi, çatışmalar devam ediyor

İran destekli Husilerle Suudi Arabistan sınır güçleri arasındaki çatışmalar Suudi Arabistan topraklarında devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde İran destekli Husilerle Suudi sınır güçleri arasında geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'den Cizan bölgesine geçiş yapan Husi savaşçıları bu bölgede Suudi Arabistan güçlerine ait çok sayıda mevziyi ve askeri aracı ele geçirdi.

Yemen'in başkenti Sana'nın da dahil olduğu batı bölgesini kontrolü altında tutan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran bölgelerinde geçtiğimiz dönemde de birçok defa Suudi güçlerinde yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Ancak geçtiğimiz haftadan bu yana Cizan'da devam eden son saldırıların diğerlerine göre daha geniş kapsamlı olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan ve BAE destekli Mansur Hadi hükümeti kontrolündeki Marib kentini ele geçirmeye yönelik geçtiğimiz dönemde saldırılar başlatmış, Suudi Arabistan'ın yoğun hava saldırıları nedeniyle bu saldırıları durdurmak zorunda kalmıştı.