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Aktüel Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Sana'ya 17 hava saldırısı düzenledi
Aktüel

Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Sana'ya 17 hava saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:30:28 -
Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Sana'ya 17 hava saldırısı düzenledi

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya 17 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri Sana'daki Harp Fakültesi'ne 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Koalisyon güçleri ayrıca Sana'daki Es-Sama bölgesine 4, Ayban Dağına 3, Raymetu Humeyd köyüne 3, Cerban bölgesine 2, El-Hefa ve Fah Attan bölgesine de birer hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan'ın El İhbariye​​​​​​​ televizyonu koalisyon güçlerine ait uçakların Husilerin mevzilerine şiddetli saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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