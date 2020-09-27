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Aktüel Husiler: Esir takası anlaşması 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacak
Aktüel

Husiler: Esir takası anlaşması 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacak

Takas işlemi Riyad, Aden ve Marib'den Sana'ya ve Sana'dan bu kentlere yapılacak karşılıklı uçuşlarla gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:54:57 -
Husiler: Esir takası anlaşması 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacak

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, hükümet ile varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasının 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, Husilere bağlı "El-Mesire" televizyonunda yer alan açıklamasında, hükümetle varılan esir takası anlaşmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetimindeki yürütme planının 15 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Murtada, takas işlemlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Yemen'in Aden ve Marib kentlerinden Sana'ya ve Sana'dan da bu kentlere yapılacak uçuşlarla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Husilerin esirlerle ilgili her anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu kaydeden Murtada, kendilerinin anlaşma kapsamının genişletilmesine destek verdiğini ancak hükümet tarafının buna yanaşmadığını söyledi.

- Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası anlaşması

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında bugün sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Açıklamada, tarafların Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yineledikleri vurgulanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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