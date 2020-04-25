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Aktüel

Husiler Cevf kentindeki stratejik kampı ele geçirdiklerini iddia ettiler

2020-04-25 03:34:50 -
Husiler Cevf kentindeki stratejik kampı ele geçirdiklerini iddia ettiler

YEMEN (AA) - İran destekli Husiler, Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan'a sınır Cevf ilindeki stratejik kampı hükümet kuvvetlerinin elinden aldıklarını iddia ettiler.

Husilere ait SABA haber ajansının adını vermediği bir askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, düzenlenen geniş çaplı saldırı sonunda Cevf ilindeki stratejik öneme sahip Lebinat kampı, Husiler tarafından ele geçirildi.

Cevf ilinin doğusundaki Mezarik bölgesinin de temizlendiği belirtilen haberde, milislerin çevredeki bölgelere yöneldiği aktarıldı.

Hükümet kuvvetlerinin bölgeyi yeniden kontrol altına almak için yoğun saldırıya geçtiği ancak Husilerin bu saldırıları püskürttüğü belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin hükümet yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

- Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Ancak Yemen'deki çatışma tarafları, söz konusu tarihten bu yana yaptıkları açıklamalarda, birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.


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