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Aktüel Hüseyin Nuri Çomu, yeniden İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı seçildi
Aktüel

Hüseyin Nuri Çomu, yeniden İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı seçildi

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Başkanlığına yeniden Hüseyin Nuri Çomu seçildi. Çomu, “Yarım asrı geride bırakan İlim Yayma Cemiyeti, anlayışı ve ülke genelindeki güçlü altyapısıyla Adana’da da ilmi, fikri, edebi, siyasi ve akademi alanında kendini yetiştirmek isteyene kol kanat germeye devam edecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:09:00 -
Hüseyin Nuri Çomu, yeniden İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı seçildi

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, tek aday olarak gösterildiği genel kurulda, güven tazeledi. 1951 yılından bugüne 100’ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına, 180 öğrenci yurdunda yaklaşık 25 bin öğrencinin barınmasına vesile olan Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti’nin Adana Şubesi Genel Kurulu pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

İYC Adana Şubesi tarafından yaptırılan Hacı Nazif Çelebi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurul sonrası üyelere teveccühlerinden dolayı teşekkür eden Hüseyin Nuri Çomu, “İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi olarak geçtiğimiz dönemde birçok hayır hizmeti gerçekleştirdik. Bu iki yılın en önemli eseri, 300 öğrenci kapasiteli Hacı Nazif Çelebi Erkek Öğrenci Yurdu’nu faaliyete geçirmek oldu. Genel Merkezimizin tüm faaliyetlerine katılarak destek verirken, Adana olarak böylesine anlamlı bir eseri vatan evlatlarımıza kazandırabildiğimiz için Allah’a şükrediyorum. Bu çatıda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’la birlikte ülkemize değer katan birçok vatan evladı yetişti. Adana’da faaliyete geçirdiğimiz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’na Hacı Nazif Çelebi adının verilmesi ayrı bir anlam taşıyor. Ömrünün büyük bölümünü manevi değerleri güçlü öğrencilerin yetişmesine vakfeden Hacı Nazif Çelebi için Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Yatakhanemize gece gelip üstümüzü örten değerleri nasıl unutabiliriz” diyerek özveriyi tanımlamıştır. Böyle değerli bir büyüğümüzün adını Adana’da böylesine güzide bir eserle ilelebet yaşatacak olmaktan mutluyuz. Elbette bu yöndeki faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi. 

YENİ YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi Genel Kurulu sonrasıyönetimişu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hüseyin Nuri Çomu, Mehmet Barış, İmam Gazali Hiradağı, Hüseyin Turgut Bahar, Hüseyin Öztürk, Hamza Çalışkan, Uğur Tamer.

Denetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Aslanbaba, Mehmet Yıldız, Muhammed Karaduran Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Muhammet Yılmaz, Mehmet Demirci, Turgut Emrecik, Zeki Uyanık, Abdülhakim Yılmaz, Salih Atilla, Selman Sertkaya.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mesut Yaman, Ali Sicim, Mehmet İbiş.

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