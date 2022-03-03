Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü?
Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Hüseyin Elmalıpınar nereli kaç yaşında? soruları son dakika haberine göre Hüseyin Elmalıpınar Şişli'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Elmalıpınar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Elmalıpınar'ın vefat etmesinden sonra Hüseyin Elmalıpınar'ın hayatı, biyografisi merak edilir oldu. Peki Hüseyin Elmalıpınar kimdir, nereli kaç yaşında? Hüseyin Elmalıpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kutsal Damacana, Ezel ve Acı Hayat gibi dizilerde oynayan Hüseyin Elmalıpınar kimdir, nereli kaç yaşında?
Hüseyin Elmalıpınar kimdir?
Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır. 2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.
Hüseyin Elmalıpınar hangi filmlerde rol alı?
Kısmet
Hititler
Cumhuriyet (1998)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kayıp Cennet İnsanları (2004)
Gökten Düşen Hazine (1999)
Kutsal Damacana (2007)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
Çıngıraklı Top (2009)
Kanal-i-zasyon (2009)
Kolpaçino (2009)
Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)
Vay Başıma Gelenler (2013)
Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)
Gülcemal (2014)
Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)
Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Bizim Semtin Çocukları (2018)
Hüseyin Elmalıpınar hangi dizilerde oynadı?
Çiçek Taksi 1995
Deli Yürek 1998
Bizim Evin Halleri 2002
Çocuklar Duymasın - 2002
Hayat Bilgisi - 2003
Kurtlar Vadisi - 2003
Aşk Mahkumu - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Karım ve Annem - 2004
Melekler Adası - 2004
Size Baba Diyebilirmiyim - 2004
Şubat Soğuğu- 2004
Yabancı Damat- 2004
Acı Hayat -2007
Alanya Almanya- 2005
Bendeniz Aysel- 2005
Kod Adı - 2006
Arka Sokaklar- 2006
Kollama - 2008
Gece Gündüz -2009
Ezel - 2011
Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)
Cesur Yürek (2016)
Bizim Hikaye - 2019
Dünya Hali - 2021
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