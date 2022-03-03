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Aktüel Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü?
Aktüel

Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü?

Hüseyin Elmalıpınar öldü mü? Hüseyin Elmalıpınar nereli kaç yaşında? soruları son dakika haberine göre Hüseyin Elmalıpınar Şişli'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Elmalıpınar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Elmalıpınar'ın vefat etmesinden sonra Hüseyin Elmalıpınar'ın hayatı, biyografisi merak edilir oldu. Peki Hüseyin Elmalıpınar kimdir, nereli kaç yaşında? Hüseyin Elmalıpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:15:00 - 2022-03-03 14:19:58
Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar öldü mü?

Kutsal Damacana, Ezel ve Acı Hayat gibi dizilerde oynayan Hüseyin Elmalıpınar kimdir, nereli kaç yaşında?

Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır. 2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

Hüseyin Elmalıpınar hangi filmlerde rol alı? 

Kısmet

Hititler

Cumhuriyet (1998)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kayıp Cennet İnsanları (2004)

Gökten Düşen Hazine (1999)

Kutsal Damacana (2007)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)

Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)

Çıngıraklı Top (2009)

Kanal-i-zasyon (2009)

Kolpaçino (2009)

Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)

Vay Başıma Gelenler (2013)

Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)

Gülcemal (2014)

Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)

Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Bizim Semtin Çocukları (2018)

hüseyin elmapınar

Hüseyin Elmalıpınar hangi dizilerde oynadı?

Çiçek Taksi 1995

Deli Yürek 1998

Bizim Evin Halleri 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Hayat Bilgisi - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003

Aşk Mahkumu - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Karım ve Annem - 2004

Melekler Adası - 2004

Size Baba Diyebilirmiyim - 2004

Şubat Soğuğu- 2004

Yabancı Damat- 2004

Acı Hayat -2007

Alanya Almanya- 2005

Bendeniz Aysel- 2005

Kod Adı - 2006

Arka Sokaklar- 2006

Kollama - 2008

Gece Gündüz -2009

Ezel - 2011

Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)

Cesur Yürek (2016)

Bizim Hikaye - 2019

Dünya Hali - 2021

Oynadığı Reklamlar

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