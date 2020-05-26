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Spor

Hüseyin Çimşir’e sürpriz doğum günü

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e sürpriz doğum günü yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:50:29 -
Hüseyin Çimşir’e sürpriz doğum günü

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e sürpriz doğum günü yapıldı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir’e yeni yaşında mutluluk diledi.


Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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