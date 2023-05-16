Hüseyin Baş'ın hevesi kırılmış!
14 Mayıs seçimine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Bağımsız Türkiye Partili Hüseyin Baş hevesinin kırıldığını söyledi.
6'lı masaya katılmak için her yolu deneyen ancak bir türlü başaramayan, araya Meral Akşener'i de sokmasına karşın amacına ulaşamayan Hüseyin Baş, 14 Mayıs'ın şokunu yaşıyor.
Seçim sonucuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baş, hevesinin kırıldığını ima ederek şunları söyledi:
“Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?” Halbuki 14 Mayıs akşamı bambaşka şarkılar dinlenecekti.”