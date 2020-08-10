Hüseyin Bağ kimdir? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ neden görevden uzaklaştırıldı?

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Gelişme sonrasında Hüseyin Bağ'ın kim olduğu ve akademik kariyeri ve neden görevden uzaklaştırıldığı vatandaşlar tarafından merak kazandı. İşte Hüseyin Bağ hakkında merak edilen bu soruların yanıtı...

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ neden görevden uzaklaştırıldı?

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) eşi için özel kadro ilanı yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

* Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu’nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için ‘adrese teslim’ ilan açmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Hüseyin Bağ kimdir?

Hüseyin Bağ 1967 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kimya öğretmeni olarak mezun oldu. YL ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde başladı. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürdü. 2009'profesör olurken 2017'de üniverside rektör oldu.

Derya Bağ ile evli ve dört çocuk babasıdır.