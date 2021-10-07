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Kadın - Aile Hürrem Gözü Tatlısı
Kadın - Aile

Hürrem Gözü Tatlısı

Mayhoş tadıyla, leziz muhallebili Hürrem Gözü Tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 20:00:00 - 2021-10-07 20:16:05
Hürrem Gözü Tatlısı

Mayhoş tadıyla, leziz muhallebili Hürrem Gözü Tatlısı tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 125 gram margarin (Yarım paket)
  • 1 paket vanilya
  • 1 tane kivi (tabanı için)
  • 1 paket kivi jölesi (tabanı için)

Yapılışı

Öncelikle kivi jölesini yazıldığı gibi yapın. Ilık sıcaklık seviyesindeyken 2-3 kaşık kaselere paylaştırın. Kivileri ince şekilde dilimleyip üzerine yerleştirin. Şimdi sıra muhallebide. Yağı bir tencerede eritelim ve üzerine yumuşak kıvam olana kadar kavuralım. Üzerine 1 litre sütü yavaş şekilde ilave edelim. Topaklanma olmamasına dikkat edin. Süt ılımaya başladıktan sonra şekeri ve bir paket vanilyayı ekleyip iyice harmanlayalım. Kaynayıp koyulaşınca ocaktan alalım. Sıcak şekilde kivilerin üzerine dökelim. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alabilirsiniz. Ters çevirip servis edebilirsiniz afiyet olsun.

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