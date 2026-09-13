Hürmüz Boğazı’nda gemiye mühimmat isabet etti: Mürettebatın durumu bilinmiyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir geminin henüz türü belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Olayın ardından bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri çağrısı yapıldı.
Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir gemiye mühimmat isabet etti. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü, gemideki hasar ve mürettebatın durumuna dair henüz bilgi edinilemediğini açıkladı.
MÜHİMMATIN TÜRÜ BELİRLENEMEDİ
UKMTO’nun açıklamasına göre gemiye isabet eden mühimmatın türü bilinmiyor. Olayın çevre üzerindeki olası etkilerine ilişkin de henüz bilgi bulunmuyor.
GEMİLERE DİKKATLİ SEYİR ÇAĞRISI
İnceleme devam ederken UKMTO, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve karşılaştıkları şüpheli durumları bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.