Hürmüz boğazı nerededir? Hürmüz boğazı neden önemli?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu. İran'ın Hürmüz Boğazına yönelik adımları dünyanın gündemine oturdu. Hürmüz boğazı nerededir sorusu arama motorlarında aratılıyor. Hürmüz boğazı nerededir, Hürmüz boğazı neden önemlidir? İşte Hürmüz Boğazı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Hürmüz boğazı nerede?

İran ile Umman sınırlarını ayıran boğaz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi arasında yer alıyor.

Boğazın en dar noktasında genişlik 33 kilometreye ulaşırken, su kanalı, iki yöne de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.

Hürmüz boğazı neden önemli?

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin tahminlerine göre 2016'da boğaz sularından günde 18,5 milyon varil petrol taşındı.

Vortexa şirketine göre 2017'de bu miktar, günde 17,2 milyon varil, 2018'in ilk yarısında ise günde 17,4 milyon varildi.

Küresel petrol tüketiminin günde yaklaşık 100 milyon varil olduğu düşünülürse, bunun beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan taşınıyor.