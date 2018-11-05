Hurmalı antep fıstıklı lokum

MALZEMELER

8 adet büyük boy medine hurması

1/2 su bardağı fıstık ezmesi

1/2 su bardağı bal

2 çorba kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

2 çorba kaşığı toz antep fıstığı

4-5 çorba kaşığı tuzsuz antep fıstığı

1 tutam tuz

ÜZERİ İÇİN

Toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve püre haline gelene dek mutfak robotunda çekin. Bal ve fıstık ezmesini cam bir kaba alın. Ocakta kaynamakta olan sıcak su dolu bir kabın üzerinde veya mikrodalga fırında eriyip birbirlerine karışana kadar ısıtın. Karışan bal ve fıstık ezmesine hurmayı ekleyin. Tuz, hindistan cevizi rendesi ve toz antep fıstığını da ekleyin. Elinize eldiven takarak veya bir çatal yardımı ile karıştırın. Bütün fıstıkları ekleyip son kez karıştırdıktan sonra pişirme kağıdı üzerine serin. Lokum hamurunu pişirme kağıdı ile rulo haline getirin ve kenarlarını şeker paketi kapatıyormuş gibi döndürerek sıkıştırın. Buzdolabında yarım saat bekletin ve açın. Pişirme kağıdına toz antep fıstığı dökerek üzerinde yuvarlayın. Ardından tekrar sarın ve 1 gece dolapta bekletin. Bir parmak kalınlığında keserek servis yapın.