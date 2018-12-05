Hurma trüf tarifi
Çayın yanına sağlıklı atıştırmalık istiyorsanız bu tarif tam size göre… İşte hurmalı trüf tarifi…05 Aralık 2018 Çarşamba 22:00
MALZEMELER
6 adet büyük boy hurma
1 çorba kaşığı tepeleme hindistan cevizi
1 çorba kaşığı silme kakao
1/4 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohum
YAPILIŞI
Hurmaları soğuk suda yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp rondoya alın. Hindistan cevizi ve kakaoyu ekleyip çekin. İçine suyu koyup tekrar çekin. Daha sonra 6 eşit parçaya ayırın. Tarçın ve keten tohumunu yayvan bir tabakta karıştırın ve hurmaları bu karışıma bulayın. İyice bulandıktan sonra elinizle yuvarlayarak servis yapın.
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