Hurma trüf tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy hurma

1 çorba kaşığı tepeleme hindistan cevizi

1 çorba kaşığı silme kakao

1/4 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohum

YAPILIŞI

Hurmaları soğuk suda yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp rondoya alın. Hindistan cevizi ve kakaoyu ekleyip çekin. İçine suyu koyup tekrar çekin. Daha sonra 6 eşit parçaya ayırın. Tarçın ve keten tohumunu yayvan bir tabakta karıştırın ve hurmaları bu karışıma bulayın. İyice bulandıktan sonra elinizle yuvarlayarak servis yapın.