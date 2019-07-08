Hürjet'te kritik gelişme! O tarihte havalanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) bir süredir üzerinde çalıştığı Türkiye’nin ilk jet uçağı projesi Hürjet’de kritik bir aşama geçildi. Hürjet, Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review /PDR) aşamasını başarıyla tamamladı.

Bir uçağın PDR aşamasını geçmesi o tasarımının uçmaya elverişli olduğu anlamına geliyor. Bu aşamadan sonra uçağın üretiminin şekilleneceği Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR), Test Uçuşuna Hazırlık (TRR) aşamaları geliyor.

Hürjet’in tasarımcıları üzerinde çalıştıkları modelin PDR aşamasına gelebilmesi için uçağın 1/10 büyüklükteki maketi ile rüzgar tünelinde çeşitli denemeler gerçekleştirdi. Bu testler motorun havayı içeri emdiği hava alığı için ayrıca düzenlendi. O sırada uçakta GE 404 motoru kullanılması planlanıyordu. Eurojet konsorsiyumu ile yapılan çalışmalar sonucunda EJ200 motorunda karar kılınırken hava alığı için ikinci bir tünel testi planlandı.

Uçağın 2020’de CDR, 2021’de TRR, 2022’de ilk uçuş aşamalarında olması hedefleniyor.