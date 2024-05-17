  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böcek iftirasına tepki yağıyor! Yalancıdan başkan olmaz

İmamoğlu zamlara doymadı! İstanbul’u satışa çıkardı İGDAŞ, İSPARK ve HALK Ekmeği elden çıkarıyor

“İnsanlık tehdit altında” demişti… Eurovision birincisinden Bahçeli’ye skandal cevap!

Kumpasçılardan hesap sorulsun

Çinlilerden çok ama çok konuşulacak Türkiye hamlesi! 100 dönüm arazi istediler

CHP iktidarı için hazırlanan 3 ayaklı darbe planı çöktü! Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasının reddi planın bir ayağını çökertti! İşte diğer iki ayak…

Derbi biletleri karaborsaya düştü! Ev parası istiyorlar!

Ali Koç'u zora sokacak! Aziz Yıldırım seçimlerde öne geçti, kimse bunu beklemesin Fenerbahçe ile ilgili olay açıklama…

Merkez Bankası açıkladı Enflasyon ve dolar tahmininde düşüş

Vicdanlar yaralı! Cuntacılar yaşlı da Sivas Mazlumları yaşlı değil mi!
Gündem HÜRJET bayrama hazır! İlk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek
Gündem

HÜRJET bayrama hazır! İlk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2024-05-17 16:13:27 - 2024-05-17 16:13:26
HÜRJET bayrama hazır! İlk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk kez yuvasından ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET projesinde önemli kilometre taşlarından biri daha dönülüyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirecek.

Bu gösteriyle HÜRJET, bir anlamda yuvası konumundaki tesisten ilk kez ayrılacak ve TUSAŞ semalarından farklı bir yerde uçuş yapacak.

Jet eğitim, harbe hazırlık, red aircraft uçağı ve uçak gemisi versiyonları yanında akrotim gösteri uçağı versiyonu da olacak HÜRJET, bugüne kadar yapılan testlerde 56 sorti yapıp 65 saat havada kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uçak sistemlerinin geliştirme ve doğrulama testleri yapılarak mevcut limitasyonları açılan HÜRJET'in, zarf genişletme testleri ile kabiliyetleri artırıldı ve bunları gösterme fırsatı buldu. Daha yüksek sürat ve irtifalara çıkan HÜRJET, gökyüzünde daha agresif manevralar yapabilir hale geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kullandığı NF-5 uçaklarının yerini ilerleyen dönemde HÜRJET'in alması planlanıyor. HÜRJET, Türk Yıldızları ile kol uçuşu da gerçekleştirmişti.

2025'te Türk Hava Kuvvetlerine katılacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.
Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı. Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

İlk uçuşu için 07.35'te havalanan HÜRJET, 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. Test boyunca 14 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 250 knot hava süratine ulaştı. HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini devam ettirdi.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak!
Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak!

Teknoloji

Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak!

Heyecan veren görüntüler! Karşınızda Hürjet'in yeni performansı
Heyecan veren görüntüler! Karşınızda Hürjet'in yeni performansı

Teknoloji

Heyecan veren görüntüler! Karşınızda Hürjet'in yeni performansı

KAAN ve HÜRJET yerli 'Demir Kuş' sayesinde uçtu! İşte tüm yetenekleri
KAAN ve HÜRJET yerli 'Demir Kuş' sayesinde uçtu! İşte tüm yetenekleri

Teknoloji

KAAN ve HÜRJET yerli 'Demir Kuş' sayesinde uçtu! İşte tüm yetenekleri

Türkiye'de Hava Kuvvetleri'nin geleceği: KAAN, HÜRJET, GÖKBEY ve HÜRKUŞ...
Türkiye'de Hava Kuvvetleri'nin geleceği: KAAN, HÜRJET, GÖKBEY ve HÜRKUŞ...

Teknoloji

Türkiye'de Hava Kuvvetleri'nin geleceği: KAAN, HÜRJET, GÖKBEY ve HÜRKUŞ...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23