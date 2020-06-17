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Aktüel

Hurda sarı musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın deposundan 50 kilo hurda sarı musluk hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:27:40 -
Hurda sarı musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın deposundan 50 kilo hurda sarı musluk hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


14 gün önce Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak’ta meydana gelen olayda, hurda toplayarak geçimini sağlayan Erol Ergenç, akşam eve geldiğinde topladığı hurdaları biriktirdiği deponun kapısını açık buldu. 50 kilo civarında hurda sarı muslukların yerinde olmadığını fark eden Ergenç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonunda şahsın kimliğini belirledi. Dün gece kimliği belirlenen H.İ.B.’yi (23) devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri Musa Cevher Dudayev Bulvarı’nda yakalayarak gözaltına aldı.


Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme sürüyor.

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