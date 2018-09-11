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Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları

Hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte hünnap meyvesinin inanılmaz faydaları...

11 Eylül 2018 Salı 18:51
Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları

VİTAMİN DEPOSU

Hünnap içerisinde A ve C vitaminlerinden bolca bulundurmaktadır. Aynı zamanda Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve özellikle potasyum açısından inanılmaz derecede zengindir.

TÜM KANSER ÇEŞİTLERİNDEN KORUR

Hünnap içerisinde bolca antioksidan ve C vitamini barındırmasından dolayı kanse hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

HIZLI BİR ŞEKİLDE KİLO VERMENİZİ SAĞLAR

Hünnap en düşük kalori miktarına sahip olan meyveler arasında yer almaktadır. Hünnap yiyerek hem uzun süre tok kalabilir hem de kilo verirken kaybedilen enerjiyi geri kazanmanızı sağlar.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Hünnap meyvesi sindirimi kolaylaştırarak kabızlık problemlerin geçmesine yardımcı olur.

Kanser ve karaciğer hastalıklarından korur.

Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle bu minicik meyve, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Günde bir avuç tüketilen hünnap meyvesi özellikle kışın çeşitli enfeksiyonel hastalıklardan korumaya ve bağşıklık sisteminizi hızlı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olur.

KEMİK VE DİŞ SAĞLIĞI

İçerisinde bol miktarda fosfor barındırması nedeniyle hünnap meyvesinin kemik ve diş sağlığına iyi geldiği söylenmektedir.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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