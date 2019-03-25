Humus nedir nasıl yapılır? | Humus tarifi
Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan lezzetli mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis ederek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Peki, humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi...25 Mart 2019 Pazartesi 23:17
Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan lezzetli mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis ederek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Peki, humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi...
Humus nasıl yapılır?
Malzemeler
2 su bardağı nohut
5 yemek kaşığı tahin
4 diş sarımsak
1 adet taze sıkılmış limon suyu
4 yemek kaşığı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
4 dal maydanoz
Kornişon turşu
Arzuya göre 3-4 dilim pastırmaHazırlanışı
Nohutları bir gece önceden suya koyun. Ertesi gün sularını süzüp güzelce haşlayın.
Haşlanmış nohutları iki avcunuzun arasında hafifçe ovalayarak kabuklarını ayıklayın.
Sarımsakları mümkünde havanda döverek iyice ezin.
Tüm malzemeleri bir araya getirip havanda, mutfak robotunda ya da el blender’ı yardımıyla çukur bir kapta homojen bir karışım haline getirin.
Humusunuz hazır. Servis için geniş bir tabağa alıp ortasını çukur yapın.
Kızdırdığınız kırmızı biberli zeytinyağını üzerine gezdirin.
Kenarlarını kornişon turşu ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin.
Arzu ederseniz humusu fırına dayanıklı bir kaseye alıp üzerine pastırma dilimleri yerleştirin.
Pastırmalar hafifçe kızarana kadar fırınlayın.
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