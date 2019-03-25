Humus nedir nasıl yapılır? | Humus tarifi

Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan lezzetli mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis ederek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Peki, humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi...

Humus nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

4 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

4 yemek kaşığı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tuz