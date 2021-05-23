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Aktüel Hümanizm ne demek? Hümanizm anlamı nedir?
Aktüel

Hümanizm ne demek? Hümanizm anlamı nedir?

Hümanist anlamı, hümanizm nedir? Hümanist düşünce nedir? Hümanist kime denir? Humanizm nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:15:00 - 2021-05-23 13:15:54
Hümanizm ne demek? Hümanizm anlamı nedir?

Hümanist kelimesi insancıl, beşeriyetçi, insan odaklı, insan merkezli anlamlarına gelmektedir. hümanist düşünce Buddha ve Konfüçyüs’te de görülebilir. Bunun yanında hümanizm terimi daha çok batı felsefesiyle bağlaşıktır.

Hümanizm terimi 19. yüzyılın başlarında, 15. yüzyıl İtalya’sında klasik edebiyatla ilgilenen kimseler için söylenen umanista sözcüğünden kökenlenir. Hümanist yaklaşım da olaylara hümanist bir bakış açısı ile yaklaşmayı hümanist anlayışa sahip olmayı ifade eder. Hümanizm aslında insanın hayat anlayışını ifade eden bir kavramdır. Varoluşçulukla paralel bir anlayış olan Hümanizm, tarih boyu doğaüstü veya diğer insan dışı şeylere inanmadan, sadece etik olarak yaşamaya ve hayattan zevk almaya odaklanan bir yaşam yaklaşımı demektir. Dünya çapındaki hümanist hareket, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıyor.

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