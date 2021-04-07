Hulusi Akar'dan sert tepki: Bedeli neyse ödeyecekler
104 emekli amiralin imzaladığı rezil bildiriye açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bildiriyi yazanların bedelini ödeyeceklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında açıklamada bulundu.
"Emekli amirallerin Montrö bildirisi art niyetli" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu işe katılmayan 86 emekli amiral var"
"Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Türkiye'nin imajını bozuyorlar. TSK, sorumsuz kişilerin ihtiraslarına araç yapılamaz.
"Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar"
Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar."