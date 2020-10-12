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Gündem Hulusi Akar'dan sert sözler: Barbar bir ülke
Gündem

Hulusi Akar'dan sert sözler: Barbar bir ülke

Ermenistan'ın barbar bir tavır sergilediğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:23:00 -
Hulusi Akar'dan sert sözler: Barbar bir ülke

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, Ermenistan'ın barbar bir tavır sergilediğinin altını çizerken "Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz." dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz.

Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar.

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Yorumlar

Oktay newyorktan

En buyuk hats ateskes masasina oturmaniz
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dürüst

Syn.Akar bunlar insani değerlerden,haysiyet ve onurdan anlamazlar,anladıkları tek dil SOPA dır.Şimdi onun da tadına vardılar çok dayak yiyince ARSIZ oldular.Hep dayak atmamız gerekecek.!!!!
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